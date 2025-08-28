x close
Cod galben de caniculă în 3 județe din vestul țării

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   12:45
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă valabilă, vineri, în trei județe din vestul țării.

Sunt vizate județele Timiș, Arad și Bihor, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

Avertizarea Cod galben este în vigoare vineri, între orele 12.00 și 21.00.

