Cod galben de caniculă în Capitală și în 19 județe ale țării

de Redacția Jurnalul    |    02 Sep 2025   •   10:45
Cod galben de caniculă în Capitală și în 19 județe ale țării
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de caniculă pentru miercuri în 19 județe și Capitală.

Sunt vizate județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița, Prahova, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea, Ilfov și Capitala.

În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36...37 de grade.

Avertizarea este în vigoare miercuri între orele 12.00 și 21.00.

Marți, sunt sub avertizare Cod galben de caniculă, între orele 12.00 și 21.00, județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Ilfov și Capitala.

