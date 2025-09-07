x close
Cod galben de furtună pentru judeţele Arad şi Bihor

de Redacția Jurnalul    |    07 Sep 2025   •   11:20
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi grindină pentru localităţi din judeţele Arad şi Bihor, valabilă în ora următoare.

Potrivit ANM, în intervalul orar 10:30 - 11:30, în judeţul Arad, în localităţile Apateu, Sintea Mare, Mişca, Şepreuş, şi în judeţul Bihor, în Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Tulca, Husasău de Tinca, Mădăraş şi Gepiu, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 - 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

AGERPRES

