Cod galben de inundații pe râuri din nou județe

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuș (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna (judeţele: Sălaj și Satu Mare), Crișul Repede (judeţele: Cluj și Bihor), Crișul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crișul Alb (judeţele: Hunedoara și Arad), Arieș (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş (judeţele: Hunedoara şi Arad).

Atenţionarea vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale.

Avertizarea este în vigoare joi de la ora 12.00 până vineri la ora 12.00.

(sursa: Mediafax)