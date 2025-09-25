Cod galben de vânt în București și alte județe - temperaturi cu 15 grade mai mici

Joi și vineri, vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

O alertă de tip Cod galben anunță, pentru ziua de joi, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vânt cu intensificări cu viteze de 50...65 km/h.

Un alt Cod galben informează că, de joi seara până vineri seara, în județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50...65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș- Severin, cu viteze la rafală de până la 60...65 km/h.

De asemenea, conform prognozei pentru București, vremea se va răci semnificativ, joi. Vântul va avea intensificări, mai ales ziua, când la rafală se vor atinge viteze în jurul a 50 km/h. Cerul va fi noros. Temperatura maximă va fi de 19...20 de grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Vineri, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificări cu viteze de până la 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 18...19 grade.

(sursa: Mediafax)