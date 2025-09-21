Cod galben de intensificări ale vântului în mai multe localităţi din judeţul Timiş, în orele următoare

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50 - 70 km/h.



Localităţile vizate de Cod galben sunt: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniş, Comloşu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moraviţa, Voiteg, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Giera.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

