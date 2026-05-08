Vreme extremă în weekend. Cod galben de furtuni în România: ploi torențiale, vânt puternic și grindină în mai multe regiuni

Alertă meteo de ultimă oră: instabilitate atmosferică severă și două coduri galbene emise

Meteorologii au emis avertizări de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe regiuni din țară, valabile de vineri până duminică. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină, iar două coduri galbene vizează zone extinse din Moldova, Oltenia, Muntenia și Carpați.

Vreme instabilă în toată țara: ploi, vânt și grindină

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în intervalul vineri–duminică, România va fi afectată de o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată.

În special în zonele montane, dar și în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării, sunt prognozate:

averse de ploaie, în general moderate cantitativ

descărcări electrice frecvente

intensificări ale vântului de 35–50 km/h

grindină pe arii restrânse

Cantitățile de apă vor ajunge la 15–30 l/mp în intervale scurte de timp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

Cod galben vineri: Moldova și zonele montane, sub avertizare

Prima avertizare cod galben este valabilă vineri, 8 mai, între orele 12:00 – 22:00.

Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, dar și local Carpații Orientali și Meridionali.

Fenomenelor meteo periculoase includ:

ploi torențiale

furtuni cu descărcări electrice

vânt cu rafale de 50–60 km/h

grindină izolată

Cantitățile de precipitații pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local până la 30–40 l/mp.

Cod galben sâmbătă: Oltenia și Muntenia, afectate de furtuni

A doua atenționare intră în vigoare sâmbătă, 9 mai, de la ora 03:00 până la ora 13:00.

Sunt vizate:

cea mai mare parte a Olteniei

nord-vestul și nordul Munteniei

Și aici sunt așteptate:

averse torențiale

descărcări electrice frecvente

vânt cu rafale de până la 60 km/h

grindină locală

Cantitățile de apă vor fi similare, între 15–25 l/mp, iar izolat până la 40 l/mp.

Vremea în România până pe 8 iunie 2026. Meteorologii anunță ploi peste normal și temperaturi apropiate de media perioadei

Meteorologii au publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni, iar prognoza arată un regim pluviometric excedentar în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile se vor menține, în general, apropiate de normalul perioadei, însă ploile vor fi mai abundente în special la munte și în zona Carpaților Orientali.

Cum va fi vremea în săptămâna 11 – 18 mai 2026

Potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării. Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în zonele montane, unde ploile vor fi mai frecvente și mai consistente.

Prognoza meteo pentru perioada 18 – 25 mai 2026

În a doua săptămână analizată, temperaturile medii vor continua să se situeze în jurul valorilor normale pentru finalul lunii mai, în majoritatea regiunilor.

Meteorologii estimează însă precipitații peste normal în zona Carpaților Orientali. În același timp, sud-vestul țării ar putea înregistra un deficit local de ploi, în timp ce restul regiunilor vor avea un regim pluviometric apropiat de media obișnuită.

Cum începe vara meteorologică: vremea în perioada 25 mai – 1 iunie 2026

Pentru intervalul 25 mai – 1 iunie, prognoza indică temperaturi apropiate de normal la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pentru această perioadă, fără abateri semnificative în majoritatea regiunilor.

Estimările meteo pentru începutul lunii iunie 2026

În prima săptămână a lunii iunie, mediile valorilor termice se vor menține în jurul celor specifice perioadei în toate zonele țării.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un ușor deficit local în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului cantitățile de ploi vor rămâne apropiate de normal.

Ce arată estimările meteorologilor pentru următoarea lună

Per ansamblu, prognoza pentru perioada 11 mai – 8 iunie 2026 indică o vreme relativ echilibrată din punct de vedere termic, fără episoade majore de căldură sau răcire. Totuși, ploile vor fi mai frecvente decât în mod obișnuit în anumite regiuni, în special la munte și în estul țării.