Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore

Vântul va sufla cu rafale de 70-85 km/h.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov recomandă rezidenților să evite adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și construcțiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi ușor dislocate.

De asemenea, autoritățile cer sistarea activităților desfășurate în teren deschis sau la înălțime.

Cetățenii sunt sfătuiți să închidă ferestrele locuințelor și să nu atingă stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

ISU București-Ilfov a transmis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale.

(sursa: Mediafax)