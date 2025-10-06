Cod roșu de inundații în județul Constanța

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00, pe râurile din judeţul Constanţa.

O avertizare Cod portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Siret (judeţul Galaţi), Prut (judeţul Galaţi) și râurile din judeţul Tulcea.

Avertizarea Cod portocaliul este în vigoare de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00.

O altă avertizare Cod galben este în vigoare de luni, de la ora 21.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

De asemenea, hidrologii au emis o altă avertizare Cod galben, în vigoare de marți, de la ora 18.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov).

(sursa: Mediafax)