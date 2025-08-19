Cod roșu și RO Alert în Gorj și Mehedinți ca urmare a precipitațiilor abundente

Sunt vizate de avertizare localitățile Tismana, Padeș, Cătunele, Godinești, Glogova și Ciuperceni din județul Gorj, dar și Baia de Aramă și Bala din județul Mehedinţi.

ANM anunță că în zonele menționate „va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 20 l/mp”. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 50...70 l/mp, avertizează specialiștii.

Avertizarea cod roșu este valabilă marți până la ora 9.00. ISU Mehedinți a anunțat că a fost emis mesaj RO Alert pentru informarea populației.

(sursa: Mediafax)