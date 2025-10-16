Crăciunul de altădată. Cum va fi vremea de sărbători în 2025

Astfel că luna decembrie 2025 va fi friguroasă iar condițiile meteo vor pune la grea încercare locuitorii din anumite zone ale țării.

Crăciun rece în Capitală

În Capitală maximele vor urca până la 8 °C în Ajunul Crăcunului, iar în zilele de 25 și 26 decembrie se vor situa între 2 și 4 °C. Temperaturile nocturne pot coborî până la -4 °C, iar intensificarea vântului va amplifica senzația de frig, potrivit AccuWeather.

Exisă astfeli risc de „ploaie înghețată” pe 25 decembrie, când picăturile de apă îngheață la contact cu suprafețele reci vor alcătui un strat subțire de gheață pe străzi și trotuare. Acest fenomen poate duce la drumuri alunecoase și sporirea riscului de accidente.

În ultima parte a lunii decembrie, frigul se va accentua în București, cu maxime de 2-3 °C și minime ce de până la -3 °C, ceea ce ar putea provoca ninsori.

Vremea la Iași și Cluj-Napoca

La Iași, Crăciunul ar putea veni cu ninsori, ce vor începe în Ajun și vor deveni mai consistente pe 25 decembrie. Temperaturile vor rămâne negative, coborând până la -6 °C noaptea.

La Cluj-Napoca maximele vor fi de −1 °C în perioada sărbătorilor iar minimele nocturne ajung la −7 °C. Ninsori ușoare sunt așteptate în Ajunul Crăciunului.

Temperaturi blânde în octombrie 2025

Octombrie a venit cu temperaturi blânde care pot ajunge la 20 °C în București și nopți răcoroase. Ploile sporadice vor apărea la mijlocul lunii dar sfârșitul perioadei va fi însorit.

Avertismentul meteorologilor

Meteorologii avertizează că iarna 2025-2026 va veni rapid, iar decembrie va fi una dintre cele mai friguroase luni din ultimii ani.