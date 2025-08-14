Cod portocaliu de furtuni în Suceava: Averse torențiale, grindină și vânt puternic

ANM a emis, joi seara, o avertizare Cod portocaliu valabil în unele localități din județul Suceava.

Vor fi averse torențiale ce pot cumula între 25 și 40 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2–3 cm) și intensificări ale vântului de 50–70 km/h.

Sunt vizate localitățile Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna.

Avertizarea este valabilă până la ora 19.30.

(sursa: Mediafax)