Cod portocaliu de furtuni în Suceava: Averse torențiale, grindină și vânt puternic

ANM a emis, joi seara, o avertizare Cod portocaliu valabil în unele localități din județul Suceava.
Vor fi averse torențiale ce pot cumula între 25 și 40 l/mp. Sunt posibile descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2–3 cm) și intensificări ale vântului de 50–70 km/h.
Sunt vizate localitățile Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei și Coșna.
Avertizarea este valabilă până la ora 19.30.
(sursa: Mediafax)
