Prognoza meteo februarie 2026: ger siberian și temperaturi sub -10 grade în România

Ger siberian peste România, la început de februarie. Temperaturile scad sub -10 grade în mai multe regiuni

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, România intră din nou sub influența unui val de aer polar. Meteorologii anunță un episod de ger siberian la începutul lunii februarie, cu temperaturi minime ce vor coborî sub pragul de -10 grade Celsius, în special în estul, sudul și centrul țării.

Val de aer rece dinspre Câmpia Rusă. Unde va fi cel mai frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că luna februarie va debuta cu o răcire accentuată a vremii, cauzată de revenirea și extinderea unei mase de aer foarte rece dinspre Câmpia Rusă, peste estul Europei. Fenomenul se va resimți cel mai puternic în Moldova, sudul României și zonele centrale, unde vremea va deveni deosebit de rece până în jurul datei de 4 februarie.

Temperaturile minime vor fi, în majoritatea regiunilor afectate, sub -10 grade Celsius, cu cele mai scăzute valori așteptate în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei. Gerul va fi mai accentuat în timpul nopților și dimineților, iar în unele zone sunt posibile temperaturi maxime negative.

După ger, o încălzire treptată a vremii

Potrivit specialiștilor, după acest episod de iarnă severă, circulația atmosferică ar urma să se reorienteze treptat din sector vestic și sud-vestic. Acest lucru va permite pătrunderea unor mase de aer mai cald, ceea ce va duce la o creștere a temperaturilor, spre valori apropiate de normalul perioadei sau chiar peste medie, mai ales în vestul țării.

Cum va fi vremea în restul lunii februarie 2026

Estimările meteorologice pentru perioada 9–23 februarie 2026 indică, în mare parte din țară, temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, precum și cantități de precipitații apropiate sau ușor peste medie. Totuși, meteorologii atrag atenția că aceste prognoze săptămânale nu surprind fenomenele extreme de scurtă durată, precum răciri bruște, viscole sau episoade de vânt puternic.

Februarie, luna extremelor meteorologice

Deși februarie marchează ultima lună calendaristică a iernii, aceasta rămâne una dintre cele mai imprevizibile luni din punct de vedere meteorologic. Istoria climatică arată contraste majore: de la februarie 2024, cea mai caldă lună februarie din istoria măsurătorilor, cu o medie națională de +6 grade Celsius, până la februarie 2012, caracterizată de ger extrem, viscole și strat consistent de zăpadă.

Specialiștii subliniază că, în ciuda tendinței de încălzire observate după anul 2000, pătrunderile maselor de aer rece din nord și nord-estul Europei rămân frecvente, iar episoadele de ger pot apărea oricând pe parcursul lunii februarie.

Concluzie: luna februarie 2026 debutează sub semnul gerului siberian, însă evoluția vremii rămâne dinamică. România se confruntă, din nou, cu o lună a contrastelor termice, în care iarna severă și episoadele mai blânde pot alterna rapid.