Încălzirea globală schimbă regulile: Cum este redefinit El Niño

Există acum mult mai mult interes pentru modelul climatic al Pacificului tropical.

El Niño se întâmplă atunci când temperaturile din Pacificul tropical cresc mult peste medie. Deoarece acea regiune este mult mai caldă decât apa din jurul ei, atmosfera reacționează și modelele meteorologice se schimbă - motiv pentru care ne pasă atât de mult de El Niño și de sora sa mai rece, La Niña.

Vechea metodă de detectare a acestuia era cunoscută sub numele de Indicele Oceanic Niño: oamenii de știință au comparat temperatura oceanului într-o anumită parte a Pacificului tropical, cunoscută sub numele de regiunea Niño 3.4, cu temperaturile medii din ultimii 30 de ani din acea regiune. Cu cât diferența este mai mare, cu atât El Niño este mai mare.

Noua metodă de măsurare a El Nino și La Nina

Dar această metodă a ignorat ceea ce se întâmpla în restul Pacificului tropical.

Încălzirea globală a dat peste cap această metodă. Întregul Pacific tropical se încălzește atât de repede încât maschează anomaliile legate de El Niño. Dacă oceanul este supraîncălzit peste tot, atunci El Niño este mai greu de observat.

Așadar, oamenii de știință au trecut la o nouă metodă de măsurare a El Niño și La Niña: RONI - Indicele Oceanic Relativ Niño. Noua metodă conține un truc matematic simplu, dar eficient. Oamenii de știință scad anomaliile de temperatură din restul Pacificului tropical, din regiunea cea mai importantă pentru El Niño.

Noua metodă elimină practic schimbările climatice din întreaga ecuație, ceea ce face ca El Niño să fie mai ușor de observat. Oamenii de știință îl pot observa acum mai devreme, iar prognozele meteo pe termen lung vor fi îmbunătățite în funcție de acesta.

Este vital ca oamenii de știință să prezică și să detecteze cu exactitate evenimentele El Niño și La Niña deoarece acestea pot modifica modelele meteorologice la mii de kilometri distanță, provocând daune de miliarde prin inundații în unele regiuni și secetă în altele, afectând în același timp sezonul uraganelor din Atlantic.

Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă acest nou indice și cum ar putea funcționa, două dintre cei mai experimentați cercetători din acest domeniu: Michelle L’Heureux de la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică și Emily Becker, cercetătoare la Universitatea din Miami ofră explicații.

L’Heureux, care conduce prognoza El Niño și La Niña pentru NOAA, a declarat că noul indice „surprinde mai bine interacțiunile dintre ocean și atmosferă în Oceanul Pacific tropical”. Metoda mai veche „surprinde din ce în ce mai mult schimbările din ocean care nu sunt reflectate în circulația atmosferică supraiacentă”.

El Niño și La Niña sunt cunoscute ca fenomene cuplate, ceea ce înseamnă că schimbările din mări se reflectă în schimbările modelelor meteorologice din atmosferă.

„Cuplate înseamnă că schimbările vânturilor, precipitațiilor etc. trebuie să se miște în sincron cu schimbările care au loc la suprafața oceanului”, a spus L’Heureux.

De ce nu mai funcțonează vechiul indice

Ea precizează că încălzirea de fond care are loc în Pacific a făcut ca metoda originală să piardă din vedere El Niño. „Vechiul indice era cam ca și cum ai privi Pacificul tropical prin ochelari încețoșați, iar acum am trecut la noi ochelari de vedere cu prescripție medicală și putem vedea El Niño/La Niña mai clar”, a spus ea.

Becker a indicat schimbările climatice cauzate de om ca fiind vinovate pentru această vedere încețoșată.

„Ceea ce am descoperit a fost că, în ultimul deceniu sau cam așa ceva, intensitatea evenimentelor El Niño și La Niña, măsurată prin indicele nostru tradițional Niño 3,4, a început să se desincronizeze cu modelele de impact pe care le observam”, a spus Becker. „Am descoperit prin cercetări că acest lucru se întâmpl deoarece oceanele globale se încălzesc foarte repede și se încălzeau prea repede pentru vechea noastră măsurătoare.”

Ea a spus că noul indice surprinde mai bine intensitatea acestor evenimente și efectele lor asupra modelelor meteorologice, scăzând în același timp influența unei linii de bază climatice în schimbare.

Cu alte cuvinte, „Niño” din schița lui Farley - care a fost filmată în timpul apogeului unui eveniment major El Niño ce a avut loc între 1997 și 1998, poate fi acum detectată cu mai mare precizie, iar impactul acesteia poate fi prevăzut mai clar, notează edition.cnn.com.