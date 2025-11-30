Pericol de inundații în sudul și sud-estul țării. Avertizarea cod galben a fost extinsă

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că „în intervalul 30.11.2025 ora 12:00 – 01.12.2025 ora 12:00” este pericol de inundații în mai multe zone din sudul și sud-estul României

Este vorba despre „râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui – bazin superior (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari (judeţele: Gorj şi Dolj), Vedea – bazin amonte S.H. Văleni, Teleorman (afluent al râului Vedea) - judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman, râul Argeş pe sectorul aval confluenţă cu râul Râul Doamnei – amonte Ac. Mihăileşti (judeţele: Argeş şi Giurgiu), Neajlov (afluent al râului Argeş) - judeţele: Argeş, Dâmboviţa şi Giurgiu, Sabar (afluent al râului Argeş) - judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Giurgiu, râul Ialomiţa pe sectorul aval S.H. Băleni – amonte S.H. Ciochina (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi Ialomiţa), Prahova - bazin aval S.H. Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Râmnicu Sărat (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna (judeţul Vrancea), Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, şi Galaţi), Siret – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele: Vrancea şi Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (judeţele: Vaslui şi Galati), râurile din judeţul Tulcea şi din jumătatea de nord a judeţului Constanţa.”

Hidrologii au mai anunțat că începând de duminică, la ora 12:00 se anulează avertizarea hidrologică din bazinele hidrografice vizate anterior.

(sursa: Mediafax)