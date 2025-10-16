Lumea se îndreaptă spre o creștere de aproape două luni de căldură extremă

Eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, începute acum 10 ani odată cu acordul climatic de la Paris, au avut un efect semnificativ. Fără acestea, Pământul s-ar îndrepta către 114 zile suplimentare pe an de zile extrem de calde, potrivit aceluiași studiu.

Grupul internațional de oameni de știință climatologi World Weather Attribution și organizația americană Climate Central au colaborat pentru a utiliza simulări computerizate pentru a calcula cât de mare a fost impactul acordului istoric asupra unuia dintre cele mai mari efecte climatice asupra oamenilor: valurile de căldură.

Raportul – care nu a fost încă evaluat de colegi, dar utilizează tehnici consacrate pentru atribuirea efectelor climatice – a calculat câte zile extrem de calde au avut lumea și peste 200 de țări în 2015, câte are Pământul în prezent și ce se prevede în două scenarii viitoare.

Un scenariu este acela în care țările își îndeplinesc promisiunile de reducere a emisiilor și, până în anul 2100, temperatura globală crește cu 2,6 grade Celsius (4,7 grade Fahrenheit) față de perioada preindustrială. Acest lucru adaugă 57 de zile extrem de calde la numărul de zile pe care Pământul le înregistrează în prezent, potrivit studiului. Celălalt scenariu este încălzirea cu 4° C (7,2 °F) pe care lumea era pe cale să o atingă înainte de acordul de la Paris. Studiul a constatat că acest lucru ar dubla numărul de zile caniculare suplimentare.

„Vor fi durere și suferință din cauza schimbărilor climatice”, a declarat Kristina Dahl, vicepreședinte pentru știință al Climate Central și coautoare a raportului. „Dar dacă ne uităm la diferența dintre încălzirea cu 4 grade Celsius și încălzirea cu 2,6 grade Celsius, aceasta reflectă ultimii 10 ani și ambițiile pe care oamenii le-au exprimat. Și pentru mine, acest lucru este încurajator”.

Studiul definește zilele extrem de calde pentru fiecare locație ca fiind zile mai calde decât 90% din datele comparabile între 1991 și 2020. Din 2015, lumea a înregistrat deja în medie 11 zile extrem de calde, se arată în raport.

„Căldura trimite oamenii la camera de urgență. Căldura ucide oameni”, a spus Dahl.

Raportul nu precizează câte persoane vor fi afectate de zilele suplimentare cu temperaturi periculoase, dar coautoarea Friederike Otto de la Imperial College London a afirmat că „vor fi cu siguranță zeci de mii sau milioane, nu mai puțin”. Ea a menționat că mii de persoane mor deja în fiecare an din cauza valurilor de căldură.

(sursa: Mediafax)