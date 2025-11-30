x close
Pericol de inundații în Dobrogea și pe râurile din sudul țării

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   08:04
Sursa foto: Apele Române/ Cod Galben de inundații

Hidrologii avertizează că este pericol de inundații în Dobrogea. Duminică pot fi depășite cotele de atenție pe numeroase râuri din Constanța și Tulcea. Specialiștii au emis avertizare cod galben de inundații.

Conform avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte dei nundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”.

Pericol de inundații este pe râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri din județul Tulcea, au precizat hidrologii.

Avertizarea cod galben de inundații este valabilă duminică, în intervalul orar 7.15-12.00.

Hidrologii au extins avertizarea cod galben de inundații. Aceasta vizează și râurile din bazinul hidrografic Sabar în județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. În acest caz, avertizarea este valabilă duminică până la miezul nopții.

