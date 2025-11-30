Pericol de inundații în Dobrogea și pe râurile din sudul țării

Conform avertizării „ca urmare a precipitaţiilor înregistrate, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte dei nundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție”.

Pericol de inundații este pe râurile din Dobrogea, în județele Constanța și Tulcea.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri din județul Tulcea, au precizat hidrologii.

Avertizarea cod galben de inundații este valabilă duminică, în intervalul orar 7.15-12.00.

Hidrologii au extins avertizarea cod galben de inundații. Aceasta vizează și râurile din bazinul hidrografic Sabar în județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. În acest caz, avertizarea este valabilă duminică până la miezul nopții.

(sursa: Mediafax)