Pericol de inundații în Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți și Dolj: Alertă hidrologică de vineri dimineața

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   14:45
Sursa foto: Jurnalul/Viituri posibile în Gorj și Mehedinți

 Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi şi Dolj, valabilă de vineri, ora 09:00, până sâmbătă, ora 12:00.

În această perioadă, sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Codul galben va afecta anumite sectoare de râuri din judeţele: Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi şi Dolj, însă fenomenele hidrologice potenţial periculoase vizate se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 27 martie, ora 21:00 - 28 martie, ora 12:00, pe unele râuri mici din judeţele: Caraş Severin, Gorj şi Mehedinţi.

AGERPRES

