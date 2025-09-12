Ploi și descărcări electrice în Muntenia, Moldova și Transilvania

Vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă îndeosebi în jumătatea de est a țării, precum și în zonele montane, de vineri, de la ora 10 până sâmbătă, ora 2.

Izolat vor fi descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Totodată, a fost emisă și o avertizare cod galbem de averse însemnate cantitativ pentru nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei.

Avertizarea este valabilă vineri, între orele 10 – 22 în județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, dar și regiuni din județele Argeș, Brașov și Covasna.

În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

(sursa: Mediafax)