Ploi, vânt și frig în București, joi și vineri

Joi, vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50...55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade și cea minimă de 4...6 grade.

Vineri, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

De joi, ora 10, până sâmbătă, ora 10, Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului și ploi importante cantitativ.

De joi, ora 10, până vineri, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează ploile însemnate cantitativ.

În plus, joi, între orele 10 - 20, Capitala se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează intensificări ale vântului.

De asemenea, de vineri seara, de la ora 20, până vineri, la ora 23, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu ce vizează intensificări puternice ale vântului.

