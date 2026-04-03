Prognoza meteo până pe 4 mai: Cum va fi vremea de Paște și 1 Mai în România

Vremea de Paște și 1 Mai 2026: prognoza completă până pe 4 mai

Meteorologii anunță cum va evolua vremea în următoarele patru săptămâni, inclusiv în perioada minivacanțelor de Paște și 1 Mai. Temperaturile vor oscila ușor sub normal în prima parte a intervalului, iar ploile nu vor lipsi din peisaj.

Vreme mai rece decât normalul perioadei la început de aprilie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 6 aprilie – 4 mai, iar veștile indică o perioadă ușor mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor fi sub valorile normale mai ales în regiunile nordice și nord-estice ale țării.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi în general apropiate de normal, însă vestul țării ar putea înregistra un ușor deficit de ploi.

13 – 20 aprilie: Temperaturi sub normal în toată țara

Săptămâna premergătoare Paștelui vine cu valori termice ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii aprilie. Răcirea va fi resimțită la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor rămâne însă în limite normale, ceea ce înseamnă alternanțe între zile însorite și episoade de ploaie.

20 – 27 aprilie: Vreme stabilă, dar cu mai puține ploi

În perioada în care mulți români își planifică vacanța de Paște, temperaturile revin la valori apropiate de normal. Vremea va fi, în general, echilibrată din punct de vedere termic.

Totuși, meteorologii avertizează că regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, ceea ce înseamnă mai puține ploi decât în mod obișnuit.

27 aprilie – 4 mai: Vreme normală pentru minivacanța de 1 Mai

Finalul intervalului analizat aduce o stabilizare a vremii. Temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor specifice începutului de mai, fără variații semnificative.

Precipitațiile vor fi, în general, normale pentru această perioadă, ceea ce sugerează condiții meteo favorabile pentru activitățile în aer liber, inclusiv pentru minivacanța de 1 Mai.

Cum prind românii Paștele și 1 Mai

Per ansamblu, prognoza indică o primă parte a intervalului ușor mai rece, urmată de o revenire la normal. Nu sunt așteptate extreme meteo, însă episoadele de ploaie vor apărea periodic. Vremea de Paște și 1 Mai se anunță relativ echilibrată, fără surprize majore.