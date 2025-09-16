Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi peste normal și ploi puține la început de toamnă

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Sep 2025   •   12:13
Estimările Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată arată că, între 15 septembrie și 13 octombrie 2025, România va avea în general temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și precipitații reduse, mai ales în primele două săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Pentru 15-22 septembrie, valorile termice vor fi ușor peste media climatologică în vest și sud-vest, iar în rest apropiate de normal.

Ploile vor fi puține în vest, sud și local în centru, dar ușor mai abundente în nord-est.

În 22-29 septembrie, temperaturile se vor menține peste normal în toată țara, iar regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 29 septembrie- 6 octombrie aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice, cu precipitații normale în est și ușor peste normal în rest.

Pentru intervalul 6-13 octombrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile specifice sezonului, cu ploi în limite normale în nord, est și local în centru, dar cu o ușoară tendință de deficit în sud-vest.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: toamna ploi putine prognoza meteo septembrie
