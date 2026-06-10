Răcire accentuată după caniculă: De la 35 la 20 de grade, în doar o zi, în România

Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, miercuri va fi una dintre cele mai călduroase zile ale săptămânii, în special în vestul și sud-vestul țării.

Temperaturi de până la 35 de grade și disconfort termic ridicat

Meteorologii estimează că valorile termice vor atinge pragul unei zile caniculare în mai multe regiuni.

„Astăzi ne apropiem de pragul unei zile de caniculă în partea de vest și sud-vest a țării. Nu excludem temperaturi de 34-35 de grade Celsius, iar în București sunt așteptate în jur de 30 de grade”, a declarat Elena Mateescu.

Aer rece peste România. Ploi abundente și furtuni

Schimbarea vremii va începe de joi, când o masă de aer rece va pătrunde dinspre vest și va afecta treptat regiunile din centrul, nordul și vestul țării.

Pe lângă răcirea accentuată, meteorologii avertizează că vor apărea și fenomene de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale și cantități importante de precipitații.

„Masa de aer rece va aduce și probabilitatea unor cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp, local peste 30 de litri pe metru pătrat”, a explicat șefa ANM.

Temperaturile se prăbușesc cu până la 15 grade

Cele mai spectaculoase diferențe de temperatură vor fi resimțite în vestul țării.

Dacă miercuri se vor înregistra valori de până la 35 de grade Celsius, joi maximele vor coborî la doar 20-21 de grade.

„Scăderea temperaturilor va fi de 14-15 grade, în special în vest, unde de la 35 de grade se va ajunge la doar 20-21 de grade Celsius”, a precizat Elena Mateescu.

La finalul săptămânii, vremea va deveni și mai răcoroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 16 și 21 de grade în multe zone ale țării.

Cât va dura răcirea vremii

Potrivit prognozei ANM, episodul de vreme rece și instabilă va persista până la sfârșitul săptămânii.

Veștile bune pentru cei care preferă temperaturile ridicate sunt că, de la începutul săptămânii viitoare, valorile termice vor intra din nou pe un trend ascendent.

„Acest episod de răcire va fi de interes până la finalul săptămânii, după care temperaturile vor începe din nou să crească”, a transmis directorul ANM.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor, întrucât diferențele mari de temperatură și ploile abundente pot favoriza apariția fenomenelor meteo severe în anumite regiuni.