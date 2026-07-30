România, lovită de caniculă. Ce județe vor fi afectate de temperaturi de până la 39°C

Începutul lunii august va aduce caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în mai multe zone ale țării.

Valul de căldură se extinde în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, care anunță extinderea și intensificarea treptată a valului de căldură la nivel național.

Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va crește semnificativ, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Inițial, fenomenul va afecta regiunile vestice și sud-vestice, urmând ca ulterior să se manifeste, pe arii restrânse, și în restul țării.

Canicula va fi prezentă în Banat, Crișana și vestul Olteniei, iar începând de vineri se va extinde către Maramureș, Transilvania și restul Olteniei. Temperaturile maxime vor varia, în general, între 33 și 37 de grade Celsius, însă în Câmpia de Vest valorile vor urca până la 38-39 de grade în weekend.

Cod galben pentru opt județe

Pentru intervalul 30 iulie, ora 10:00 - 31 iulie, ora 10:00, ANM a emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic pentru județele Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș - Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În aceste zone, maximele vor ajunge la 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și în vestul și sudul Olteniei. În plus, local se vor înregistra nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 24 de grade.

Cod portocaliu pentru vestul țării

Situația se agravează în intervalul 31 iulie - 1 august, când avertizările vor fi extinse. Un nou Cod galben va viza nordul Crișanei, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 35 - 37 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

În același timp, județele Bihor, Arad și Timiș vor intra sub Cod portocaliu, temperaturile urmând să atingă aproximativ 38 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că indicele ITU va depăși pragul critic, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade.

Episodul de caniculă va continua și după 3 august

Meteorologii atrag atenția că actualul episod de căldură nu se va încheia la începutul săptămânii viitoare. Conform estimărilor ANM, valul de căldură va persista și în perioada 3 - 9 august, urmând chiar să se intensifice, astfel încât vremea caniculară și disconfortul termic accentuat să afecteze suprafețe tot mai extinse din România.

(sursa: Mediafax)