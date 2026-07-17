România, lovită de fenomene extreme: caniculă, nopți tropicale și furtuni

Potrivit meteorologilor, între 17 iulie, ora 12.00, și 19 iulie, ora 22.00, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul, sudul și sud-estul țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală, care arată efectul combinat al temperaturii și umidității asupra organismului, va depăși pragul critic de 80 de unități.

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Vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei. Sâmbătă se va extinde în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei, iar duminică va mai persista local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-21 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil timp de 24 de ore, începând de vineri, de la ora 10.00. Sunt vizate municipiul București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor. Temperaturile maxime vor atinge în aceste zone 34-37 de grade, iar pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî, în general, sub 20-22 de grade.

Pe lângă caniculă, meteorologii avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică. Vineri, între orele 12.00 și 21.00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h.

Local vor fi vijelii și grindină de mici dimensiuni, iar izolat de dimensiuni medii. În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Sâmbătă, între orele 12.00 și 22.00, fenomene similare vor afecta cea mai mare parte a zonei montane, vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

(sursa: Mediafax)