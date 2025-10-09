Septembrie 2025, a treia cea mai călduroasă lună din istorie

Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună septembrie înregistrat vreodată pe Pământ. Temperaturile au fost mai ridicate în apropierea polilor și în Europa de Est, conform datelor publicate joi de Observatorul European Copernicus și citate de Le Figaro. Copernicus a mai anunțat că în 2025 s-a ajuns aproape de recordul stabilit în septembrie 2023.

Luna septembrie, cu o temperatură medie de 16,11°C, a fost cu 1,47°C peste perioada preindustrială (1850-1900), înainte ca vremea să înceapă să se încălzească în urma activității umane.

Cele mai ridicate temperaturi, comparativ cu măsurătorile care datează din 1940, au afectat părți din Europa, țările nordice și Europa de Est, de la statele baltice până în Balcani. „În afara Europei, temperaturile au fost cele mai peste medie în Canada, părți din Groenlanda, nord-vestul îndepărtat al Siberiei și regiunile de coastă din apropiere, precum și pe zone întinse din Antarctica”, a adăugat Copernicus.

Acest program științific al Uniunii Europene publică rapoarte meteorologice lunare pentru întreaga planetă, bazate pe analize care combină măsurători prin satelit, observații terestre și modele climatice. Datele, care acoperă ultimii 85 de ani, permit măsurarea tendinței de creștere a temperaturilor pe Pământ lună de lună.

În ceea ce privește precipitațiile, Copernicus a înregistrat precipitații deosebit de abundente în multe părți ale Europei, de la Scandinavia până în Italia, Croația, Spania și coasta de est a Mării Negre. În schimb, țările de pe continentul american (Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia și Uruguay), partea asiatică a Rusiei și partea de nord a subcontinentului indian au cunoscut o lună septembrie mult mai secetoasă decât de obicei.