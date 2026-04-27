Val de aer arctic peste România: frig neobișnuit la final de aprilie și risc de îngheț în plină primăvară

Răcire bruscă în Europa de Est: cum va afecta România valul de frig

Un episod meteo rar lovește Europa de Est și de Sud-Est chiar la final de aprilie. Aerul arctic coboară rapid spre regiune, aducând temperaturi anormal de scăzute, ninsori și risc ridicat de îngheț târziu, într-un moment critic pentru agricultură.

Răcire bruscă după zile de vară

După o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul primăverii, vremea se schimbă radical. Un val de aer rece din zona Arctică a fost împins către sudul continentului, pe fondul unor modificări majore în circulația atmosferică. Specialiștii explică faptul că slăbirea vortexului polar, combinată cu un blocaj de presiune deasupra Atlanticului de Nord, acționează ca un „coridor” care direcționează aerul rece direct spre Europa.

În același timp, această configurație este influențată și de schimbările din Pacific, asociate tranziției către fenomenul La Niña. Rezultatul este unul extrem: mase de aer foarte rece pătrund până în centrul și sud-estul Europei, iar episodul de frig ar putea persista până la începutul lunii mai, scrie Severe-Weather.

Înghețul târziu, o amenințare pentru agricultură

Momentul în care se produce această răcire este considerat critic. În mod tradițional, episoadele de frig târziu, cunoscute drept „Sfinții de Gheață”, apar la mijlocul lunii mai. În acest an însă, temperaturile scăzute vin mai devreme, când vegetația este deja avansată, după zile cu peste 25 de grade în prima parte a lunii aprilie.

Această situație crește semnificativ riscul de pagube. Temperaturile ar putea coborî cu 10 până la 15 grade sub normalul perioadei, iar culturile sunt extrem de vulnerabile. Viile și livezile sunt cele mai expuse, iar în anumite regiuni din Balcani și Turcia, minimele nocturne ar putea ajunge la -2 sau chiar -5 grade, cu efecte devastatoare asupra producției agricole.

Cum se extinde valul de frig în Europa

Aerul arctic a început să coboare din nordul continentului, afectând inițial zona baltică. Ulterior, masa de aer rece se deplasează spre sud și est. În Polonia, Belarus și nordul Ucrainei, temperaturile vor fi cu 8-12 grade sub valorile obișnuite, iar diminețile vor deveni deosebit de reci.

În vestul Europei, însă, vremea va rămâne relativ caldă, accentuând contrastul termic dintre regiuni. Acest dezechilibru contribuie la instabilitatea atmosferică și la apariția fenomenelor extreme.

România, în calea aerului rece: ploi, ninsori și temperaturi scăzute

România nu va fi ocolită de acest episod de vreme severă. Până la mijlocul săptămânii, aerul rece ajunge și în zona Balcanilor, aducând precipitații și temperaturi sub mediile climatologice.

În regiunile montane sunt posibile ninsori, iar în restul țării sunt așteptate ploi și maxime modeste, cuprinse între 10 și 17 grade. În alte zone din regiune, inclusiv în nord-vestul Rusiei și zona baltică, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 30-50 de centimetri.

Situația devine și mai neobișnuită spre finalul săptămânii viitoare. În Turcia, aerul arctic se va întâlni cu mase de aer cald din Mediterană, favorizând furtuni puternice și ninsori abundente chiar la începutul lunii mai. În zona Ankarei, stratul de zăpadă ar putea depăși 30 de centimetri, iar temperaturile ar putea fi cu până la 18 grade sub normal.

Ce anunță ANM pentru minivacanța de 1 Mai

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, perioada 30 aprilie – 3 mai va fi marcată de o configurație atmosferică instabilă. Scenariul probabil indică un blocaj la nivelul solului, caracterizat prin presiune ridicată în nordul Europei și activitate ciclonică în sud și sud-est.

În troposfera medie se conturează un blocaj de tip Omega, care favorizează avansul aerului umed dinspre Marea Mediterană către România. Acest mecanism va aduce intervale de ploi în cea mai mare parte a țării și temperaturi diurne sub normal.

Un scenariu similar este susținut și de modelul american GEFS, care indică o distribuție similară a presiunii atmosferice pentru 1 mai. Totuși, meteorologii atrag atenția că prognozele pe termen mediu și lung rămân incerte, iar condițiile meteo se pot schimba, existând și posibilitatea unei ameliorări.