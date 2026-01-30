Vortex polar peste România: ger năprasnic, ninsori și vânt puternic la început de februarie

Vortex polar peste România la început de februarie. Ger de până la -20°C, ninsori și vânt puternic în multe regiuni

Un vortex polar lovește România la începutul lunii februarie și aduce un episod sever de iarnă autentică. Temperaturile scad abrupt, ninsorile revin în forță, iar vântul puternic și poleiul vor crea probleme serioase în trafic. Meteorologii avertizează că gerul va fi persistent, cu valori care pot coborî până la -20 de grade Celsius.

Vremea se răcește brusc în toată țara. Ploi, ninsori și polei

Vremea s-a răcit considerabil la nivel național, iar următoarele zile aduc precipitații în cea mai mare parte a țării. În sud-est sunt așteptate ploi moderate, cu cantități care pot ajunge local la 20 l/mp, în timp ce în restul regiunilor precipitațiile vor fi mai slabe, potrivit Observator.

La munte și în Moldova, acestea vor cădea predominant sub formă de ninsoare, iar dimineața și noaptea vor apărea frecvent poleiul și ghețușul, mai ales pe drumurile secundare.

Cod galben de vânt și revenirea gerului

Vântul va avea intensificări semnificative. Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale cuprinse între 50 și 65 km/h.

Meteorologii avertizează că gerul revine în forță. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile pot coborî până la -14°C, iar începutul săptămânii viitoare va fi marcat de o vreme deosebit de rece în aproape toată țara.

1 februarie: temperaturi de până la -20°C în mai multe regiuni

Pe 1 februarie, vremea va fi extrem de rece, în special în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger, mai ales în Moldova, Dobrogea, estul Transilvaniei și estul Munteniei. În nordul Moldovei, temperaturile negative vor persista inclusiv pe parcursul zilei.

Cerul va fi variabil în est și mai mult noros în restul țării. Precipitațiile vor fi slabe, dar frecvente:

Ninsori în Oltenia, sudul Munteniei și Dobrogea (mai ales noaptea)

Precipitații mixte în vest

Ninsori temporar viscolite în sud-est și sudul Banatului

Vântul va sufla cu 40–60 km/h, amplificând senzația de frig.

Temperaturi maxime: între -12°C și 6°C, cele mai scăzute valori în nordul Moldovei

Temperaturi minime: între -20°C și 0°C

Local, se va forma ceață cu depunere de chiciură

Când ar putea ninge din nou în București

Capitala intră rapid într-un proces accentuat de răcire. Între 30 ianuarie și 1 februarie, vremea va trece de la ploi la lapoviță și ninsoare, iar temperaturile vor deveni negative.

30 ianuarie – 31 ianuarie (ora 10:00):

Vreme închisă, ploi temporare, iar noaptea sunt posibile lapoviță și ninsoare.

✔️ Maxime: 4–6°C

✔️ Minime: în jur de 0°C

31 ianuarie – 1 februarie:

Cer noros, precipitații mixte slabe, vânt cu rafale de până la 40 km/h.

✔️ Maxime: 0–2°C

✔️ Minime: -7…-5°C

Apogeul frigului – 1 februarie, între 10:00 și 18:00:

Temperaturi maxime de -3…-2°C, vânt de 40–45 km/h, cu o senzație de frig accentuată.