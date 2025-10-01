Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ. Atenționarea intră în vigoare joi, la ora 10 și este valabilă până vineri, la ora 10, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj. Aici cantitățile de precipitații vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

În aceeași perioadă este cod galben de vânt în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei. Vântul va bate cu viteze de 50...70 km/h.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța. Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

De joi, ora 10 până vineri, la ora 10, este cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde vor fi ninsori temporar viscolite și se așterne strat de zăpadă (10...20 cm).

În același interval orar va fi cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu. Aici va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Va fi și foarte frig pentru această perioadă a anului. Meteorologii au emis o atenționare pentru perioada joi, ora 10 - vineri, ora 20. Sunt prognoate ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m și vreme deosebit de rece.

Astfel, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

(sursa: Mediafax)