Vreme mohorâtă în ziua votului: Ploi slabe și maxime de 4-6°C în București

Vreme mohorâtă la urne: ploi slabe și temperaturi scăzute în Capitală

În ziua alegerilor, bucureștenii sunt întâmpinați de o vreme posomorâtă, cu ploi slabe ce se vor manifesta în special până la prânz și la începutul după-amiezii. Prognoza a fost prezentată de Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie, într-o intervenție la Digi24.

Temperaturile se mențin la valori modeste, apropiate de cele din ziua precedentă. După ce sâmbătă maximele au urcat până la 4°C, duminică sunt anunțate valori similare, cu o ușoară creștere spre 5-6°C la orele prânzului, potrivit ANM.

Condiții meteo asemănătoare sunt prognozate și la nivel național. Precipitații slabe se vor înregistra în regiunile sudice, în Moldova, precum și în partea de vest a țării.

Există totuși și o veste bună pentru alegători: vântul nu va mai sufla la intensitatea înregistrată în zilele anterioare în sudul țării. Singura zonă unde rafalele rămân în continuare puternice este litoralul, aflat încă sub atenționare, după cum a precizat reprezentantul ANM.