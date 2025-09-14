Vreme normală în București, cu temperaturi moderate și cer variabil

Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
Potrivit prognozei speciale emise pentru municipiul București, maximele termice vor ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-13 grade.
Cerul va fi variabil în mare parte, urmând să fie înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei.
Vântul va sufla moderat pe tot parcursul zilei, cu ușoare intensificări de până la 40 km/h.
Meteorologii precizează că municipiul București nu se va afla sub incidența unei avertizări de vreme severă.
(sursa: Mediafax)
