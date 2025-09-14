Vreme normală în București, cu temperaturi moderate și cer variabil

Potrivit prognozei speciale emise pentru municipiul București, maximele termice vor ajunge la 26-27 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 12-13 grade.

Cerul va fi variabil în mare parte, urmând să fie înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei.

Vântul va sufla moderat pe tot parcursul zilei, cu ușoare intensificări de până la 40 km/h.

Meteorologii precizează că municipiul București nu se va afla sub incidența unei avertizări de vreme severă.

(sursa: Mediafax)