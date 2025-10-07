Vreme rea în România. Codul ROȘU se extinde la București

Cod roșu, portocaliu și galben de ploi și vânt în Capitală

Potrivit ANM, de marți de la ora 10.00 până miercuri la ora 9.00, vremea în Capitală va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h. Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Joi, între orele 10.00 și 18.00, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

Marți, între orele 10.00 și 21.00, Capitala se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ. De marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00 municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează intensificări ale vântului.

De asemenea, de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ, iar miercuri între orele 15.00 și 23.00, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ.

Cod roșu de ploi în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți de la ora 21.00 până joi la ora 15.00.

Cod portocaliu și galben de ploi în mai multe regiuni din țară

Sub avertizare Cod portocaliu, valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00, sunt Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. În aceste zone va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

De asemenea, de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23..00, este în vigoare o avertizare Cod galben. Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

O altă avertizare Cod galben este în vigoare marți între orele 10.00 și 21.00. În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.

De miercuri de ora 23.00 până joi la ora 18.00 va fi în vigoare o altă avertizare Cod galben. În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80...90 km/h.