Vreme rece, ploi și ninsori la munte până joi

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 29 septembrie, ora 10.00 – 2 octombrie, ora 10.00, ce vizează răcirea vremii, precipitații moderate și ninsori la altitudini mari.

În această perioadă, temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare.

Temporar, ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei se vor acumula local 20–25 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm.

(sursa: Mediafax)