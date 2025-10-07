x close
de Redacția Jurnalul    |    07 Oct 2025   •   22:45
Ministrul Transporturilor anunță mobilizarea echipajelor de intervenție pentru prevenirea efectelor codului roșu de ploi
Sursa foto: Hepta/ploi torentiale

 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat că unitățile aflate în subordinea sa sunt pregătite pentru intervenții rapide în timpul codului roșu de vreme severă emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele ore.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis că siguranța oamenilor rămâne prioritatea principală și că este menținută legătura permanentă cu factorii responsabili din cadrul principalelor companii de transport: CNAIR, CFR S.A., CFR Călători, Metrorex, Aeroporturi București, Aeroportul Constanța, Administrația Porturilor Maritime și Autoritatea Navală Română.

„Am cerut tuturor structurilor să fie pregătite pentru orice situație care poate apărea, astfel încât activitățile de transport să se desfășoare în condiții de siguranță pentru cetățeni și pentru infrastructură”, a declarat ministrul.

Echipele din teren sunt mobilizate, iar dispeceratele monitorizează permanent zonele afectate de fenomenele meteo extreme. Autoritățile fac apel către cetățeni să evite deplasările neesențiale și să se informeze doar din surse oficiale.

(sursa: Mediafax)

 

