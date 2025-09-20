Cum va fi vremea în prima zi de weekend, în Capitală

Duminică, 21 septembrie, vremea se va menține frumoasă și mai caldă decât în mod normal în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 12-15 grade.

În perioada 22‑25 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în această perioadă. Nu sunt anunțate precipitații.