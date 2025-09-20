x close
Cum va fi vremea în prima zi de weekend, în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    20 Sep 2025   •   12:40
Sâmbătă, 20 septembrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de11…14 grade.

Duminică, 21 septembrie, vremea se va menține frumoasă și mai caldă decât în mod normal în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 12-15 grade.

În perioada 22‑25 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în această perioadă. Nu sunt anunțate precipitații.

