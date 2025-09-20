Vreme frumoasă în weekend, cu temperaturi peste normalul perioadei

Procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, cu trecătoare înnorări în timpul zilei în estul și sud-estul României. Vântul va sufla slab și moderat.

Valorile maxime se vor încadra între 24 și 30 de grade, iar minimele între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se pot înregistra până la 4 grade. De asemenea, se va semnala ceață pe arii restrânse în Transilvania și izolat în restul țării.