Vremea se încălzește. Uraganul Gabriel aduce temperaturi de 20 de grade Celsius

Foști cicloni tropicali din Oceanul Atlantic s-au apropiat de coastele europene. Astfel că uraganul Gabriel a afectat în ultimele ziile Peninsula Iberică, aducând precipitații însemnate.

Toodată, acesta aduce și un val de aer foarte cald care va afecta sudul Europei până spre sfârșitul acestui weekend și va favoriza și în România încălzirea vremii, începând de duminică - luni.

Săptămâna viitoare temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade Celsius, după cum a precizat Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie pentru DCNews.