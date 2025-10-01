Vremea se încălzește. Uraganul Gabriel aduce temperaturi de 20 de grade Celsius

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Oct 2025   •   11:15

Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România, începând din weekend.

Foști cicloni tropicali din Oceanul Atlantic s-au apropiat de coastele europene. Astfel că uraganul Gabriel a afectat în ultimele ziile Peninsula Iberică, aducând precipitații însemnate. 

Toodată, acesta aduce și un val de aer foarte cald care va afecta sudul Europei până spre sfârșitul acestui weekend și va favoriza și în România încălzirea vremii, începând de duminică - luni.

Săptămâna viitoare temperaturile maxime vor ajunge la  20 de grade Celsius, după cum a precizat Florinela Georgescu, director în Administrația Națională de Meteorologie pentru DCNews

