x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Vremea devine mai rece în Capitală

Vremea devine mai rece în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    11 Sep 2025   •   10:53
Vremea devine mai rece în Capitală

Vremea se răcește în Capitală. Dacă joi maximele sunt de 29 de grade Celsius, acestea scad vineri până la 25 de grade, potrivit prognozei speciale pentru București, emisă joi de ANM.

De joi de la ora 10.00 până vineri la ora 9.00, în Capitală, cerul va fi temporar noros și îndeosebi noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10...15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.

Vineri, până la ora 20.00, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5...10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade.

Până vineri seara, Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: vreme rece capitala ploi vant
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri