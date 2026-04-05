Vremea se schimbă radical în România: de la 25°C la frig, ploi și ninsoare în doar câteva zile

Cum va fi vremea în România în perioada 6 - 13 aprilie: răcire accentuată și precipitații

România intră într-o săptămână cu vreme extrem de schimbătoare. După un început surprinzător de cald, temperaturile se prăbușesc rapid, iar ploile, vântul puternic și chiar ninsorile la munte vor domina peisajul, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Debut de săptămână cu temperaturi de primăvară târzie

Intervalul 6 – 7 aprilie aduce valori termice peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 15 și 25 de grade. Vremea va fi în general plăcută în vest și sud-vest, unde cerul va fi variabil, însă în restul țării apar înnorări și ploi slabe, pe arii restrânse.

La munte, mai ales în Carpații Orientali, își fac apariția lapovița și ninsoarea, în special pe timpul nopții. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, cu rafale ce pot atinge 60 km/h, iar pe crestele montane chiar 90 km/h.

În București, ziua va fi caldă și însorită, cu temperaturi de până la 23 de grade, însă noaptea aduce înnorări și intensificări ale vântului.

Răcire bruscă: temperaturile scad cu peste 10 grade

Începând cu 7 aprilie, vremea se schimbă radical. Temperaturile scad semnificativ și revin în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În nord, centru și est cresc șansele de precipitații, iar la munte ninsorile devin dominante, depunând un strat nou de zăpadă de până la 10 cm. Vântul va continua să fie intens, viscolind ninsoarea la altitudini mari.

În Capitală, maxima nu va mai depăși 18 grade, iar nopțile devin mult mai reci, cu minime de până la 2 grade.

Frig neobișnuit pentru aprilie: lapoviță și brumă

Pe 8 aprilie, răcirea continuă, iar temperaturile ajung sub normalul perioadei. Maximele vor coborî până la 6 grade în unele zone, iar minimele pot atinge -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

În est, nord și centru sunt așteptate ploi slabe, în timp ce la munte va ninge consistent. Vântul va sufla cu putere în aproape toată țara, amplificând senzația de frig.

În București, vremea devine răcoroasă, cu maxime de 13–15 grade și posibile ploi slabe pe parcursul zilei.

Vreme rece și instabilă: ploi extinse și ninsori la munte

Intervalul 9 – 10 aprilie aduce o vreme deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

În nord, centru și est sunt posibile precipitații mixte, iar la munte ninsorile vor continua, cu acumulări de zăpadă la altitudini mari.

În București, temperaturile rămân scăzute, cu maxime de aproximativ 12 grade și ploi în a doua parte a zilei.

Tendința până la mijlocul lunii: instabilitate și temperaturi sub normal

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în perioada 10 – 13 aprilie vremea va rămâne instabilă în toată țara. Temperaturile vor oscila ușor de la o zi la alta, dar vor rămâne sub valorile normale, iar probabilitatea de precipitații va fi ridicată în toate regiunile.

În București, regimul termic va continua să fie mai rece decât de obicei, iar ploile vor apărea frecvent.

Agerpres