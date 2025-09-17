Vremea se schimbă radical: ploile se opresc, iar weekendul aduce 30 de grade

Miercuri – cea mai rece și ploioasă zi din săptămână

Miercuri aduce o scădere considerabilă a temperaturilor, cu până la 8-10 grade mai puțin decât marți, potrivit Florinelei Georgescu, director de prognoză ANM. Ploile afectează cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Muntenia, estul Transilvaniei și zonele de deal și munte. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp.

Avertizări de vânt puternic

Vremea instabilă este însoțită de intensificări ale vântului, pentru care ANM a emis două atenționări Cod Galben. Miercuri, rafalele pot depăși 50-70 km/h în Mehedinți și Dolj, urmând ca joi vântul să se manifeste mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei.

Weekend cu temperaturi de vară

De joi, ploile se vor rări semnificativ, iar temperaturile vor urca treptat. Meteorologii nu exclud ca duminică și în primele zile ale săptămânii viitoare să fie înregistrate temperaturi de peste 30 de grade Celsius, în special în jumătatea de sud a țării.