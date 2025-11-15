x close
Weekend cu vreme mohorâtă în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    15 Noi 2025   •   16:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că avem parte de un nou weekend cu vreme mohorâtă în București. Vor fi condiții de ceață, dimineața și seara, iar temperatura maximă nu va depăși 10 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru acest weekend în Capitală:

Sâmbătă, 15 noiembrie: Nebulozitatea joasă va persista și va fi ceață. Este foarte posibil ca ceața să fie asociată cu burniță, mai ales în primele ore ale zilei și noaptea. Vântul va fi prezent, însă va sufla slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 4 – 5 grade Celsius.

Duminică, 16 noiembrie: Va fi nebulozitate joasă în cea mai mare parte a zilei ,iar dimineața și în a doua parte a nopții (duminică spre luni) va fi ceață posibil asociată cu burniță. Vântul va fi prezent, dar va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 10 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 4 – 5 grade Celsius.

