5 motive pentru care să folosești balsam de păr

Așadar trebuie să ai grijă să găsești produsele potrivite acestuia și nevoilor pe care ți le dictează: de la șampon, la balsam de par hranitor, mască și alte tratamente pe care poți să le faci chiar și la tine acasă, fără să fie nevoie să ajungi mereu la salon.

Când vine vorba despre șampon nu există niciun dubiu că toată lumea îl folosește pentru a curăța scalpul și pe lungimea părului. Însă balsamul și restul produselor de îngrijire sunt uneori ignorate, deși nu ar trebui.

Azi îți dăm cinci motive pentru a adăuga rutinei tale și balsamul de păr și în timp vei vedea schimbările de care acesta are parte.

5 motive pentru care să introduci balsamul de păr în rutina ta

De multe ori se întâmplă să nu ne cunoaștem părul sau corpul atât de bine precum ne-am dori, sau, și dacă îl cunoaștem intuitiv, oricum o confirmare de la un medic dermatolog sau un specialist nu strică niciodată.

1. Ai parte de o hidratare intensă deoarece de multe ori compoziția acestora este diferită de cea a șampoanelor și astfel ingredientele pe care le conțin ajută firul de păr să fie bine hidratat și îngrijit. Părul hidratat corect este mai elastic, mai moale și mult mai rezistent la factorii interni și externi care ar putea să îi fie dăunători. Așa că îți recomandăm să cauți balsamuri cu ingrediente puternic hidratante și să le introduci în rutina ta.

2. Balsamul potrivit poate să refacă structura firului de păr prin netezirea cuticulei care poate să fie deteriorată de o mulțime de factori precum cei externi, poluare, vopsirea părului sau stresul mecanic produs de pieptanare sau uscarea părului la temperaturi înalte. Așadar balsamul nu doar că îți transformă părul într-unul mai frumos, ci îl și menține sănătos oferindu-i protecție împotriva diverșilor factori.

3. Părul vopsit se știe că poate să fie atacat de către ingredientele din vopsea pe de o parte, iar culoarea dispare în timp odată cu spălarea părului. De aceea există pe piață balsamuri care îngrijesc atât firul de păr, cât și culoarea obținută prin vopsire, așadar mențin firul de păr strălucitor și sănătos pentru o perioadă mai lungă de timp.

4. Balsamul te poate ajuta să controlezi firele rebele și să reducă acel frizz care poate să fie provocat și de uscarea părului la temperaturi înalte sau de folosirea produselor greșite pentru îngrijire. Alegerea unui balsam de păr potrivit poate să anuleze aceste efecte și astfel părul va arăta și mai îngrijit. Fie că ai părul drept, ondulat sau creț, efectul de frizz poate să apară pe oricare tip și să arate neîngrijit. Cu balsamul potrivit situația se schimbă și părul este și mai sănătos.

5. Pe termen lung beneficiile balsamurilor de păr sunt o serie dintre cele mai importante pentru sănătate în general: întărirea firului de păr, prevenirea deteriorării și menținerea sănătății acestuia. Îngrijirea corectă a părului înseamnă și un mod mai ușor de a-l coafa și a-l menține mereu strălucitor și frumos.

Balsamul de păr nu este un produs opțional din rutina ta de îngrijire, ci unul obligatoriu dacă dorești să ai un păr sănătos mereu. Așa că, dacă până acum nu îl foloseai, îți recomandăm să întrebi un specialist ce ți se potrivește mai bine și să începi să pui în practică folosirea acestuia pe termen lung.