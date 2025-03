8 martie 2025. Cum s-au luptat femeile pentru drepturile lor

Femeile sunt sărbătorite în toată lumea pe 8 martie. Ele primesc flori, mici cadouri din partea partenerilor și felicitări pictate de copii. Doamenle și domnișoarele primesc flori și cadouri, sunt invitate la cine romantice și spectacole.

Ziua Femeii în lume

Această sărbătoare a pornit din New York, în secolul al XIX lea. De atunci are loc în fiecare an și treptat a ajuns în toate țările din lume.

În anul 1857, femeile din New York care munceau la fabricile de textile au protestat și și-au cerut drepturile. Erau nemulțumite de sărăcie, salarii foarte mici și condiții de muncă foarte grele.

Un alt protest a avut loc în anul 1908, tot în New York, când femeile au cerut ”pâine și trandafiri”, și și-au exprimat revolta că nu vreau drept de vot. Au cerut să li se scurteze ziua de muncă.

După Primul Război Mondial, ONU a stabilit ca această sărbătoare să aibă loc în data de 8 martie, notează spynews.ro.