Ai folosit mereu forma greșită pentru „festival”? Iată varianta corectă

Deși pare logică la prima vedere, această formă este greșită. Pluralul corect al cuvântului „festival” este „festivaluri”, conform normelor limbii române.

Pentru a clarifica definitiv, haide să vedem ce spune DEX și cum se folosește acest cuvânt în mod corect.

Ce înseamnă „festival” – definiția din DEX

Potrivit DEX, cuvântul festival este definit astfel:

FESTIVAL, festivaluri, s.n.

„Manifestare artistică, culturală, muzicală etc., organizată la anumite intervale de timp, de regulă periodic, și care reunește o varietate de spectacole, concursuri sau activități tematice.”

Se observă limpede că pluralul indicat de dicționar este festivaluri, nu „festivale”.

Așadar, festival este un substantiv neutru, iar forma corectă de plural urmează modelul caracteristic acestui gen: -uri.

Forma corectă: festivaluri

Forma greșită și neacceptată: festivale

În comunicarea oficială, în presă, la școală sau în mediul academic, „festivale” este considerată o eroare gramaticală.

Exemple corecte în propoziții

Vara aceasta au loc numeroase festivaluri în toată țara.

Am cumpărat bilete la trei festivaluri de muzică.

Organizatorii au anunțat noi festivaluri gastronomice în oraș.

Pluralul corect al cuvântului „festival” este „festivaluri”, așa cum este stabilit clar de DEX.

Chiar dacă forma „festivale” pare intuitivă pentru unii vorbitori, ea nu este admisă în limba română.