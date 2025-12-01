x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Ai folosit mereu forma greșită pentru „festival”? Iată varianta corectă

Ai folosit mereu forma greșită pentru „festival”? Iată varianta corectă

de Andreea Tiron    |    01 Dec 2025   •   09:15
Ai folosit mereu forma greșită pentru „festival”? Iată varianta corectă
Sursa foto: Jurnalul/Toți o spun greșit! Află pluralul corect al cuvântului „festival”

În limbajul de zi cu zi, mai ales atunci când vorbim despre evenimente, concerte sau competiții culturale, auzim adesea forma „festivale”.

Deși pare logică la prima vedere, această formă este greșită. Pluralul corect al cuvântului „festival” este „festivaluri”, conform normelor limbii române.

Pentru a clarifica definitiv, haide să vedem ce spune DEX și cum se folosește acest cuvânt în mod corect.

Ce înseamnă „festival” – definiția din DEX

Potrivit DEX, cuvântul festival este definit astfel:

FESTIVAL, festivaluri, s.n.
„Manifestare artistică, culturală, muzicală etc., organizată la anumite intervale de timp, de regulă periodic, și care reunește o varietate de spectacole, concursuri sau activități tematice.”

Se observă limpede că pluralul indicat de dicționar este festivaluri, nu „festivale”.

Așadar, festival este un substantiv neutru, iar forma corectă de plural urmează modelul caracteristic acestui gen: -uri.

Forma corectă: festivaluri
Forma greșită și neacceptată: festivale

În comunicarea oficială, în presă, la școală sau în mediul academic, „festivale” este considerată o eroare gramaticală.

Citește pe Antena3.ro

Exemple corecte în propoziții

  • Vara aceasta au loc numeroase festivaluri în toată țara.

  • Am cumpărat bilete la trei festivaluri de muzică.

  • Organizatorii au anunțat noi festivaluri gastronomice în oraș.

Pluralul corect al cuvântului „festival” este „festivaluri”, așa cum este stabilit clar de DEX.
Chiar dacă forma „festivale” pare intuitivă pentru unii vorbitori, ea nu este admisă în limba română.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba romana
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri