Apocalipsa pe internet. Profeția înfricoșătoare a celor 3 zile de întuneric

De ce vor fi 3 zile de întuneric

Ideea a pornit din Statele Unite iar susținătorii ei spun că fenomenul se va produce în perioada 6-7 octombrie 2025. În această noapte, Isus Hristos va veni să ia cu el pe adevărații credincioși.

În această noapte are loc fenomenul „Luna sângerie, când este eclipsă totală de Lună, iar în a treia zi Pământul va rămâne în întuneric. Pentru oamenii care nu sunt luați de Mântuitorul Isus Hristos vor urma 7 ani de necazuri și suferințe.

Teoria celor 3 zile de întuneric își are originea în interpretări ale unor pasaje biblice, respectiv 1 Tesaloniceni 4:16-17, 1 Corinteni 15:51-52.

Popularitatea acestor răstălmăciri a crescut recent, în special pe TikTok, unde mulți și-au împărtășit pregătirile pe care le fac pentru acest eveniment.

Videoclpurile au panicat oamenii, unii vânzându-și bunurile și renunțând la proprietăți.

Dezbaterile online continuă, cu multe reacții de la sceptici, dar și de la cei care sunt convinși de această profeție.

Ce spun specialiștii

Citește pe Antena3.ro A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

Specialiștii atrag însă atenția că teoria celor trei zile de întuneric nu are fundamente științifice și reprezintă mai degrabă un fenomen social și psihologic legat de nevoia unor explicații în fața incertitudinii și a fricii, notează spynews.ro.