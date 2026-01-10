Recorduri și rezultate la casa de licitații Artmark. 2025 în imagini și cifre

Iată mai jos reperele unui an efervescent, marcat de context recesionar, interes de tezaurizare în bunuri culturale al cumpărătorilor educați, dar și lichiditate sporită.
Recordul anului pentru Nicolae Grigorescu
Nimfă dormind
€ 330.000
Recordul anului pentru
Nicolae Tonitza
La Balcic
€ 160.000
Recordul anului pentru
Theodor Aman
Liliac pe satin verde
€ 115.000
Recordul anului pentru artă croată:
Vlaho Bukovac
Pictures
€ 90.000
Recordul anului pentru artă bulgară: Jaroslav Věšín
Hunting scene near Sofia
€ 82.500
Recordul anului pentru
Ion Ţuculescu
Cei ce se plimbă
€ 120.000
Recordul anului pentru un artist român în viață: Ştefan Câlţia
Actorii
€ 62.500
Recordul anului pentru un contemporan bulgar:
Ivan Vukadinov
Church
€ 25.000
Recordul anului pentru un contemporan iugoslav:
Ljubo Ivančić
Rainy Landscape
€ 25.000
Recordul anului pentru gravură:
Francisco Goya - Logodna
Gravură primită cadou de Nicolae Ceaușescu din partea regelui Spaniei, Juan Carlos I
€ 18.000
Recordul anului pentru o fotografie istorică:
Mihai Eminescu, după clișeul lui
Jan Tomas din Praga,
în 1880
€ 5.000
Recordul absolut pentru o icoană românească:Nicolae Grigorescu
Maica Domnului cu Pruncul
€ 90.000
Recordul anului pentru icoană pe sticlă: „Înfricoşătoarea Judecată de Apoi”, atribuit zugrav Matei Țâmforea, Cârțișoara, 1884
€ 8.000
Recordul anului pentru o icoană pe lemn: ”Maica Domnului cu Pruncul - Doamna Îngerilor”, Costandin Zugravul, școală brâncovenească
€ 40.000
Recordul anului pentru o carte veche: Colegat ”Dacia, de János Bethlen și ”Istoria Daciei sau a Transilvaniei” de Johannes Tröster, germană, Nuremberg, 1666
€ 5.500
Recordul anului pentru o carte modernă: "Poesii”, de Mihai Eminescu, ediție princeps, Bucureşti, 1884
€ 6.000
Recordul anului pentru o medalie: Medalie Gabriel Bethlen, emisă cu ocazia încoronării ca Rege al Ungariei, 1620
€ 4.250
Recordul anului pentru o monedă: Ducat, Matei Corvin, cca. 1482-1489, bătută la Baia Mare, aur
€ 8.000
Recordul anului pentru militaria: Sabie Katana, semnată Masahiro, începutul perioadei Edo
€ 8.000
Recordul anului pentru un ceas: Ceas Rolex DayDate, din aur roz, cu diamante
€ 45.000
Recordul anului pentru o bijuterie: Splendid inel din platină, decorat cu diamant solitaire 4,5 ct
€ 37.688
Recordul anului pentru o poșetă: Impresionantă poșetă de bal, din aur alb și galben, decorată cu o coroană de diamante
€ 24.000
Recordul anului pentru o sticlă de vin: Petrus, Pomerol, 2019, 1st x 1,5l, piesă de colecție, în cutia originală și sigilată
€ 5.000
Recordul anului pentru o sticlă de whisky: Macallan Single Highland Malt Scotch Whisky, 53 ani vechime
€ 18.000
Recordul anului pentru artă decorativă: Garnitură de șemineu Henri Houdebine, stil Louis XV
€ 5.000
Recordul anului pentru o piesă de mobilier de artă: Set format din birou și jilț Art Nouveau, Paris,
datat 1899
€ 7.000
Recordul anului pentru o piesă de mineralogie: Lot de pepite din aur cu puritate mare (probabil 24K),
cca. 295g
€ 21.000
REZULTATE GENERALE
15,31 mil. euro
Vânzări totale prin licitație (România + Bulgaria + Croația), față de 13,78 mil. euro în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de +11,1%.
59
Numărul total de licitații organizate în România, Bulgaria și Croația,
în creștere față de 55 în 2024.
12,8 mil. euro
Vânzări totale în România, față de 12,7 mil. euro în 2024, o diferență mică, dar pozitivă, în ciuda contextului recesionar. Posibil chiar ca acest context să fi stimulat interesul pentru bunuri culturale ca formă de tezaurizare, percepute drept investiții cu prag de intrare mai redus și lichiditate relativ rapidă.
70,75%
Rata de adjudecare a licitațiilor din România în 2025, menținută constant peste pragul de 70%.
2,23 mil. euro
Vânzări totale în Bulgaria, față de 1,36 mil euro în 2024, creștere de +63,97%, o creștere foarte mare, specifică primei perioade de așezare a pieței de arta (Artmark prezent in organizarea pietei de arta de doar 2 ani)
1,81 mil. euro
Vânzări totale în Croația, față de 1,07 mil. euro în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de +69,16%, de asemenea caracteristică etapei inițiale de maturizare a pieței (al doilea an complet al Artmark în organizarea pieței de artă iugoslave).