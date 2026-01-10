Recorduri și rezultate la casa de licitații Artmark. 2025 în imagini și cifre

Iată mai jos reperele unui an efervescent, marcat de context recesionar, interes de tezaurizare în bunuri culturale al cumpărătorilor educați, dar și lichiditate sporită.

Recordul anului pentru Nicolae Grigorescu

Nimfă dormind

€ 330.000

Recordul anului pentru

Nicolae Tonitza

La Balcic

€ 160.000

Recordul anului pentru

Theodor Aman

Liliac pe satin verde

€ 115.000

Recordul anului pentru artă croată:

Vlaho Bukovac

Pictures

€ 90.000

Recordul anului pentru artă bulgară: Jaroslav Věšín

Hunting scene near Sofia

€ 82.500

Recordul anului pentru

Ion Ţuculescu

Cei ce se plimbă

€ 120.000

Recordul anului pentru un artist român în viață: Ştefan Câlţia

Actorii

€ 62.500

Recordul anului pentru un contemporan bulgar:

Ivan Vukadinov

Church

€ 25.000

Recordul anului pentru un contemporan iugoslav:

Ljubo Ivančić

Rainy Landscape

€ 25.000

Recordul anului pentru gravură:

Francisco Goya - Logodna

Gravură primită cadou de Nicolae Ceaușescu din partea regelui Spaniei, Juan Carlos I

€ 18.000

Recordul anului pentru o fotografie istorică:

Mihai Eminescu, după clișeul lui

Jan Tomas din Praga,

în 1880

€ 5.000

Recordul absolut pentru o icoană românească:Nicolae Grigorescu

Maica Domnului cu Pruncul

€ 90.000

Recordul anului pentru icoană pe sticlă: „Înfricoşătoarea Judecată de Apoi”, atribuit zugrav Matei Țâmforea, Cârțișoara, 1884

€ 8.000

Recordul anului pentru o icoană pe lemn: ”Maica Domnului cu Pruncul - Doamna Îngerilor”, Costandin Zugravul, școală brâncovenească

€ 40.000

Recordul anului pentru o carte veche: Colegat ”Dacia, de János Bethlen și ”Istoria Daciei sau a Transilvaniei” de Johannes Tröster, germană, Nuremberg, 1666

€ 5.500

Recordul anului pentru o carte modernă: "Poesii”, de Mihai Eminescu, ediție princeps, Bucureşti, 1884

€ 6.000

Recordul anului pentru o medalie: Medalie Gabriel Bethlen, emisă cu ocazia încoronării ca Rege al Ungariei, 1620

€ 4.250

Recordul anului pentru o monedă: Ducat, Matei Corvin, cca. 1482-1489, bătută la Baia Mare, aur

€ 8.000

Recordul anului pentru militaria: Sabie Katana, semnată Masahiro, începutul perioadei Edo

€ 8.000

Recordul anului pentru un ceas: Ceas Rolex DayDate, din aur roz, cu diamante

€ 45.000

Recordul anului pentru o bijuterie: Splendid inel din platină, decorat cu diamant solitaire 4,5 ct

€ 37.688

Recordul anului pentru o poșetă: Impresionantă poșetă de bal, din aur alb și galben, decorată cu o coroană de diamante

€ 24.000

Recordul anului pentru o sticlă de vin: Petrus, Pomerol, 2019, 1st x 1,5l, piesă de colecție, în cutia originală și sigilată

€ 5.000

Recordul anului pentru o sticlă de whisky: Macallan Single Highland Malt Scotch Whisky, 53 ani vechime

€ 18.000

Recordul anului pentru artă decorativă: Garnitură de șemineu Henri Houdebine, stil Louis XV

€ 5.000

Recordul anului pentru o piesă de mobilier de artă: Set format din birou și jilț Art Nouveau, Paris,

datat 1899

€ 7.000

Recordul anului pentru o piesă de mineralogie: Lot de pepite din aur cu puritate mare (probabil 24K),

cca. 295g

€ 21.000

REZULTATE GENERALE

15,31 mil. euro

Vânzări totale prin licitație (România + Bulgaria + Croația), față de 13,78 mil. euro în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de +11,1%.

59

Numărul total de licitații organizate în România, Bulgaria și Croația,

în creștere față de 55 în 2024.

12,8 mil. euro

Vânzări totale în România, față de 12,7 mil. euro în 2024, o diferență mică, dar pozitivă, în ciuda contextului recesionar. Posibil chiar ca acest context să fi stimulat interesul pentru bunuri culturale ca formă de tezaurizare, percepute drept investiții cu prag de intrare mai redus și lichiditate relativ rapidă.

70,75%

Rata de adjudecare a licitațiilor din România în 2025, menținută constant peste pragul de 70%.

2,23 mil. euro

Vânzări totale în Bulgaria, față de 1,36 mil euro în 2024, creștere de +63,97%, o creștere foarte mare, specifică primei perioade de așezare a pieței de arta (Artmark prezent in organizarea pietei de arta de doar 2 ani)

1,81 mil. euro

Vânzări totale în Croația, față de 1,07 mil. euro în 2024, ceea ce înseamnă o creștere de +69,16%, de asemenea caracteristică etapei inițiale de maturizare a pieței (al doilea an complet al Artmark în organizarea pieței de artă iugoslave).



