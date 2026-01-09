MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor

„În contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian”, se arată în mesajul ministerului de Externe.

Privind cetățenii români care se află în Iran, autoritățile au recomandat evitarea participării la demonstrații, a zonelor aglomerate și evaluarea necesității de a rămâne în Iran.

În plus, MAE a solicitat cetățenilor aflați în Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran. Pentru acest demers, românilor li se recomandă să sune la +98 21 77647570, numărul de urgență al misiunii diplomatice.

„În prezent, numărul de telefon funcţionează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la Internet”, transmite MAE.

În cazul în care contactarea directă a ambasadei nu este posibilă, cetățenii români pot apela numărul +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate de operatori în regim permanent.

(sursa: Mediafax)