Arta chiromanției: Poți spune dacă cineva este infidel doar uitându-te în palma sa

Poți înțelege semnificațiile acestor linii prin adâncimea, lungimea și modul în care se curbează și, la fel cum fiecare are o amprentă unică, fiecare are o palmă unică. Dar pe baza unei linii foarte specifice în chiromanție, cunoscută sub numele de linia aventurii, poți determina dacă cineva este fidel.

Conform chiromanției, poți spune dacă cineva este infidel doar uitându-te la mâna lui.

Înainte de a te uita în palma unui potențial partener pentru a determina dacă va fi fidel, ai nevoie de o lecție rapidă de chiromanție. Cititul în palmă se face pe ambele mâini: mâna stângă îți arată potențialul sau viitorul, în timp ce mâna dreaptă arată ce ai făcut în trecut.

A pune întrebări în timp ce citești palma unei persoane este extrem de important, astfel încât să poți valida gândurile și observațiile tale. De asemenea, atunci când știi mai multe despre cineva, poți adapta informațiile la experiențele sale de viață.

Cum citești în palmă

Originea citirii în palmă este foarte dezbătută și destul de necunoscută, dar unii susțin că a început în India antică. Cititul în palmă a dispărut o vreme, apoi a revenit în anii 1900. Spre deosebire de alte divinații, chiromanția este destul de ușor de învăța deoarece ai întotdeauna un subiect de test la îndemână: tu însuți.

Nimic nu trebuie trecut cu vederea în chiromanție: Care este textura mâinii? Sunt unghiile vopsite? Fiecare detaliu contează și poate fi legat de chiromanție, în ansamblu. Totodată, liniile din palmele unei persoane se pot corela cu cele patru elemente: pământ, foc, apă și aer. Deși cineva poate avea o mână pământească este posibil să nu fie neapărat Fecioară, deși mâinile unei persoane sunt adesea din același element ca și semnul său astrologic.

Diferite părți ale mâinii, sau monturile și câmpiile, se referă și la planete. Această citire vine pe locul doi după evaluarea generală a liniilor din palmă și observațiile inițiale, potrivit yourtango.com.

Pe mâna dominantă a persoanei, există o linie sub degetul mic, pe lateralul mâinii. Această linie arată relațiile romantice actuale. Dacă există însă o linie mai mică chiar sub linia mai mare, cel mai probabil persoana are o aventură. Nebunesc, nu?

Potrivit astrologului și ocultistului Aliza Faragher, „Chiromanția nu este o practică simplă care oferă răspunsuri fixe. Pe măsură ce te cufunzi în semnificațiile formelor mâinilor, monturii, planurilor și liniilor, lasă-ți intuiția să te ghideze, și începe să-ți formezi propriile tipare de interpretare.”

Ea a adăugat că ar trebui „să ținem cont de faptul că atât mâinile, cât și oamenii se schimbă de-a lungul vieții, și fiecare dintre noi are oportunitatea de a-și conduce propriul destin.”

Însă o persoană poate fi extrem de dedicată partenerului său, dar totuși să aibă o linie în palmă de genul „aventură”. Acum, du-te și citește în palmă! Dar încearcă să nu strici viața nimănui!

