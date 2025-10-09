6 orașe din România, în topul celor mai periculoase din lume

Analiza a fost realizată pe baza percepției locuitorilor privind furturile, agresiunile și vandalismul.

Cel mai periculos oraș

Craiova conduce topul românesc, cu un scor de 44 puncte din 100, unde 100 reprezintă cel mai ridicat nivel de nesiguranță.

Iași și București urmează în clasament, Capitala situându-se pe locul 305 mondial, cu un scor de 28 puncte.

Deși Bucureștiul are un nivel relativ ridicat de sesizări, aproape 800 pe zi în prima jumătate a anului 2024, turiștii străini percep orașul ca fiind comparabil sau mai sigur decât alte capitale europene.

În top se mai află Timișoara, Brașov și Cluj-Napoca, acestea având scoruri mai bune, indicând un sentiment mai ridicat de siguranță.

Poliția din Cluj-Napoca a soluționat peste 9.100 dosare penale în primele șase luni ale anului 2024.

Scăderea criminalității

Datele oficiale ale Poliției Române arată o scădere cu 4% a criminalității în 2023, față de media ultimului deceniu, instituția subliniind că România rămâne una dintre cele mai sigure țări din regiune datorită măsurilor preventive eficiente.

La nivel global, cel mai periculos oraș se află în Africa de Sud, afectat de criminalitate ridicată, iar cel mai sigur este în Emiratele Arabe Unite, unde încrederea în autorități și nivelul scăzut al infracționalității sunt remarcabile, potrivit a1.ro.