Ambasadă românească în Panama: o necesitate, nu un moft

Dragilor, voi, datorită ziarului nostru sunteți deja familiarizați cu America Centrală. Mai ales cu Panama și Costa Rica. Eu în august am împlinit 26 de ani de când trăiesc o bună bucată din an în Costa Rica. Am fost de zeci de ori în Panama City. Am pretenția că știu zona „ca-n palmă”! Știu cum arată Panama City în trecut și desigur am urmărit an de an evoluția noului oraș. Eu asemuiesc orașul actual cu Manhattan (New York) sau cu Shanghai. Panama prezintă un interes extraordinar, motiv pentru care însuși Donald Trump are afaceri hoteliere aici.

Până acum America Centrală a fost arondată Ambasadei noastre din Mexic, excelent condusă de fostul ambasador. Dar dezvoltarea regiunii, importanța strategică și economică necesită o ambasadă a României în Panama. Neapărat. Oricât de bine organizat oficiul diplomatic din Mexic, pentru românii care ar avea o problemă sau o urgență și ar fi prin Costa Rica, Panama, Belize sau Nicaragua, Mexico City este la distanță mare, peste 2.400 de kilometri, mai mare ca distanța de la București la Paris, de exemplu.

Atenția SUA a fost mereu îndreptată spre Panama înainte și după construirea canalului. Apoi 10 state membre UE au ambasade în Panama. Printre care Polonia și Ungaria. (Notă: Ungaria a fost reprimită în Programul „fără vize în America”) Noi am vorbit despre asta. Așadar de luat notă. Sigur că o ambasadă în Panama ar putea deservi mai bine țările din America Centrală, iar noi, românii din zonă, am avea o ambasadă mai aproape de noi. Interesul și numărul turiștilor români care vizitează Panama și Costa Rica a crescut foarte mult și se impune un oficiu diplomatic amplu. Panama este unul dintre cele mai importante huburi comerciale, financiare și logistice din lume, așa că pentru românii operatori în comerțul internațional ar fi ideal. Camera de Comerț și Industrie a semnat un acord de cooperare cu cei din Panama, așa că o ambasadă și un birou comercial sunt mai mult decât necesare. Aștept părerile dumneavoastră, și din partea celor care au vizitat deja America Centrală, și a celor care au în plan să viziteze sau să dezvolte legături de afaceri și comerciale.

Noi ne vedem vinerea viitoare în siguranță, cu pace și sănătate. Doamne ajută!

